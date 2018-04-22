В Башкирии действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 22 метра в секунду Фото: Мчс по РБ В Башкирии действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 22 метра в секунду Фото: Мчс по РБ

УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 22 в секунду.

Накануне в результате обрушившегося на Москву урагана пострадали 12 человек, погибла одна девочка.

По данным Башгидромета сегодня, 22 апреля, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, по северо-западу республики до умеренного. Ветер южный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха +8,+13°. На автодорогах видимость хорошая.

Спасатели дали рекомендации для населения при порывах ветра:

— прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах;

— обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;

— смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

В жилом помещении необходимо убрать вещи с балконов и подоконников, плотно закрыть окна и двери.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили.

Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок.