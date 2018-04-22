Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.32

EUR 75.65

22 апреля Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 22 метра в секунду

ОБЩЕСТВО

В Башкирии действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 22 метра в секунду Фото: Мчс по РБ

В Башкирии действует штормовое предупреждение. Порывы ветра могут достигать 22 метра в секунду Фото: Мчс по РБ

УФА, 22 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 22 в секунду.  

Накануне в результате обрушившегося на Москву урагана пострадали 12 человек, погибла одна девочка. 

По данным Башгидромета сегодня, 22 апреля, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь, по северо-западу республики до умеренного. Ветер южный 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура воздуха +8,+13°. На автодорогах видимость хорошая.

Спасатели дали рекомендации для населения при порывах ветра:

— прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах;

—  обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь;

— смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

В жилом помещении необходимо убрать вещи с балконов и подоконников,  плотно закрыть окна и двери.

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили.

Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок.

Теги: штормовое предупреждение, мчс по рб
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе назвали имя победительницы конкурса красоты «Татар кызы-2018»
В Уфе состоялся финал Республиканского конкурса красоты «Татар кызы-2018». Победительницей стала одиннадцатиклассница из Балтачевского района Башкортоста
Жителей одного из районов Уфы пугают толпы мигрантов: дети ищут обходные маршруты до школы
В Уфе 1 марта на улице Зеленогорской заработал один из отделов управления по вопросам миграции. Сотни желающих трудоустроиться оккупировали прилегающую т
В середине мая столбики термометров доберутся до отметки +20 градусов
Стал известен предварительный прогноз погоды на последний календарный месяц весны. По данным сервиса «Гисметео Уфа», в столице Башкирии столбики термомет
В ГИБДД назвали район Уфы, где с понедельника стартует массовая проверка водителей
В понедельник, 23 апреля, в столице Башкирии начнется массовая проверка водителей в транспортном потоке. В частности, по данным ГИБДД Уфы, экипажи сосред
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть