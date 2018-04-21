Воспитанников уфимских детдомов покажут по федеральному каналу Фото: Из открытых источников Воспитанников уфимских детдомов покажут по федеральному каналу Фото: Из открытых источников

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Съемки для проекта «Видеопаспорт» в Уфе начнутся 23 апреля и продлятся шесть дней, по 28 апреля. Сотрудники федерального телеканала «Россия 1» из программы «Когда все дома» снимут серию материалов о воспитанниках уфимских детских домов. Ведущая рубрики «У вас будет ребенок» Елена Кизякова тоже будет принимать участие в процессе съемок.

Отметим, за все время сотрудничества «видеопаспорта» сняли про 125 детей из столицы Башкирии, 15 из них показали в эфире федерального телеканала. У 68 ребят появились новые родители, еще четверо знакомятся с потенциальными семьями.