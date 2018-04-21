Рустэм Хамитов посетил ИнваЦентр «Альтернатива» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана









Рустэм Хамитов посетил ИнваЦентр «Альтернатива» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Илья Спиридонов/.

Сегодня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с деятельностью ИнваЦентра «Альтернатива», который специализируется на ремонте, прокате и продаже технических средств реабилитации.

Напомним, что на состоявшейся на этой неделе «прямой линии» руководитель региональной общественной организации инвалидов-колясочников «Альтернатива» Михаил Петров обратился к Главе республики с просьбой оказать содействие в проведении ремонта здания ИнваЦентра, а также пригласил его лично ознакомиться с ходом реализации этого социально значимого проекта.

По словам председателя организации Татьяны Селезнёвой, этот центр по своему функционалу является уникальным для России. Он создан на базе мастерской по ремонту кресел-колясок для инвалидов, открытой три года назад.

В ноябре 2017 года ИнваЦентр выиграл президентский грант в размере 2,45 млн рублей. За счёт первого транша закуплены станки, сварочное и шиномонтажное оборудование, наборы инструментов, дрели, болгарки, расходные материалы, проведён интернет.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ также выделило центру субсидию в размере 837 тысяч рублей на создание и обустройство рабочих мест для незанятых инвалидов. На эти средства закуплены шкафы, столы и стулья, компьютеры, верстаки и подъёмные механизмы. Трудоустроено 10 инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Организована стажировка для людей с ограниченными возможностями здоровья с привлечением наставников. В планах – приглашать на стажировку учеников коррекционных классов школ и студентов-инвалидов средних профессиональных учебных заведений.

ИнваЦентром налажено сотрудничество с Фондом социального страхования по РБ. В прошлом году отремонтировано более 600 единиц технических средств реабилитации. Совместно с центрами занятости Уфы ИнваЦентр активно участвует в программах по наставничеству, привлечению людей на общественные работы.

В настоящее время остро стоит вопрос по реконструкции здания, в котором располагается ИнваЦентр. Здесь продолжается капитальный ремонт: модернизация теплотрассы, замена отопительных систем, систем водоснабжения и водоотведения внутри помещения. При этом для завершения работ требуется дополнительное финансирование. Кроме того, центру требуются дополнительные площадки для размещения конструкторского бюро, участка по изготовлению ручного оборудования для автомобилей для инвалидов, а также гостевых номеров для детей, приезжающих на стажировку, и выставочной площадки разрабатываемых здесь технических средств реабилитации.

По словам Татьяны Селезнёвой, работники центра также испытывают трудности, связанные с тем, что здание находится далеко, практически в промзоне. Чтобы добраться до работы, некоторым приходится делать по несколько пересадок. А собственного автотранспорта у центра нет.

Глава республики ознакомился с различными видами технических средств реабилитации, которые ремонтируются и производятся здесь, осмотрел производственные помещения, оценил состояние здания.

– Конечно, это не тот вариант. Это ясно и очевидно. Мы подумаем, – сказал Рустэм Хамитов. – Сейчас занялись вашей темой. Значит, все сделаем. Потому что идея абсолютно правильная.

В ИнваЦентре Рустэм Хамитов провёл совещание с участием членов Правительства, министров, работников центра. Обсуждались перспективы развития центра, финансово-экономические, имущественные вопросы, вопросы транспортного обеспечения. По итогам совещания подготовлены соответствующие поручения Правительству РБ. Глава республики отметил, что дальнейшую реализацию проекта будет курировать Министерство семьи труда и социальной защиты населения.