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21 апреля Суббота

Уфа   °

Сотрудники агентства «Башинформ» присоединились к общегородскому субботнику

ОБЩЕСТВО

Сотрудники агентства «Башинформ» присоединились к общегородскому субботнику Фото: ИА «Башинформ»

Сотрудники агентства «Башинформ» присоединились к общегородскому субботнику Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

21 апреля столица Башкирии вышла на второй общегородской субботник. Горожане вооружились метлами, граблями, перчатками, мешками для мусора, ведрами, чтобы очистить родной город от грязи и мусора.

Субботник с коллегами
К  активистам столицы республики присоединились и сотрудники агентства «Башинформ». Во главе с генеральным директором Максимом Ульчевым и руководителем Агентства по печати и СМИ РБ Борисом Мелкоедовым, журналисты, редакторы, корректоры, менеджеры, бухгалтеры и другие работники издания привели в порядок газон около здания, собрали несколько мешков мусора и листьев, вымыли окна и убрались на рабочих местах.

На данный момент во втором общегородском уфимском субботнике приняли участие более 10 тысяч человек.

Мусор собирали в специальные мешки

Теги: субботник, Уфа, Башинформ
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