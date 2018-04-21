Сотрудники агентства «Башинформ» присоединились к общегородскому субботнику
Сотрудники агентства «Башинформ» присоединились к общегородскому субботнику Фото: ИА «Башинформ»
Сотрудники агентства «Башинформ» присоединились к общегородскому субботнику Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
21 апреля столица Башкирии вышла на второй общегородской субботник. Горожане вооружились метлами, граблями, перчатками, мешками для мусора, ведрами, чтобы очистить родной город от грязи и мусора.
На данный момент во втором общегородском уфимском субботнике приняли участие более 10 тысяч человек.