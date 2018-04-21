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21 апреля Суббота

Уфа   °

Финалист проекта «Голос.Дети» Марсель Сабиров спел с Леонидом Агутиным

ОБЩЕСТВО

Финалист проекта «Голос.Дети» Марсель Сабиров спел с Леонидом Агутиным

Фото: Личный архив

Финалист проекта «Голос.Дети» Марсель Сабиров спел с Леонидом Агутиным

Фото: Личный архив

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Элеонора Сехлян/.

Накануне был назван победитель юбилейного вокального проекта «Голос.Дети» на Первом канале. Им стал 11-летний оренбуржец Рутгер Гарет, родная сестра которого, кстати, учится в Уфимском институте искусств. 

К пятилетию «Голоса» организаторы шоу подготовили для поклонников проекта концерт с участием самых ярких участников этого и предыдущих сезонов, а также их взрослых коллег и наставников. В Москву был приглашен и финалист «Голос. Дети 3» уфимец Марсель Сабиров.

«Я был очень рад, когда мне позвонили и пригласили в Москву. Организаторы предложили спеть очень красивую лиричную песню, но, к сожалению, я был вынужден отказаться. Сейчас у меня идет мутация, обычное явление для мальчиков, но петь в это время не рекомендуют. Несмотря на это, отказаться от встречи с друзьями, многих из которых я не видел два года, не мог, поэтому полетел. Мне удалось выступить в финальной песне, которую мы пели на прощании нашего третьего сезона, — поделился Марсель. — Но больше всего я ждал встречи со своим наставником».  

  13-летний уфимец рассказал, что Леонид Агутин был очень рад встретиться со своими подопечными. 

«Все выросли, изменились, — говорит Марсель. — Когда Леонид Николаевич подошел ко мне пожать руку, он мне так и сказал: «О, мужчина уже!» На что я ответил, мол, да, я вырос. Естественно, он сразу же заметил, что у меня мутация. Подбодрил меня, сказал, что через это проходят все мальчики, надо просто запастись терпением и подождать.

      

Теги: Голос.дети-3, Марсель Сабиров
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