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Жителей одного из районов Уфы пугают толпы мигрантов: дети ищут обходные маршруты до школы

ОБЩЕСТВО

Жителей одного из районов Уфы пугают толпы мигрантов: дети ищут обходные маршруты до школы Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

Жителей одного из районов Уфы пугают толпы мигрантов: дети ищут обходные маршруты до школы Фото: стоп-кадр видео с телеканала «Вся Уфа» | Видео: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 21 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе 1 марта на улице Зеленогорской заработал один из отделов управления по вопросам миграции. Сотни желающих трудоустроиться оккупировали прилегающую территорию и детские площадки близлежащих домов. По информации телеканала «Вся Уфа», все обставлено машинами. Местные жители говорят, что здесь бывает трудно не только проехать, но и пройти.

Для мигрантов эта территория стала временным домом. В ожидании своей очереди они здесь и едят, и спят, и справляют нужду. До наступления весны здесь было чисто, опрятно, родители разрешали детям самостоятельно ходить в школу. Теперь все иначе: жителям приходится искать обходные маршруты. Мигранты облюбовали и игровые площадки.

«Мы с ребенком каждый день выходим на прогулку, обычно в обеденное время на площадке везде мигранты. На скамейках, на качелях катаются, на тех же турниках висят. В общем, всюду и все время. Мне некомфортно», — поделилась жительница дома №17 по улице Зеленогорской Алина Диваева.

Сами мигранты тоже недовольны такой ситуацией: они стоят в многочасовой очереди без еды и воды, без места, где можно было бы присесть. Но они не понимают, почему их боятся. Их общее мнение, что ведут они себя прилично и никого не обижают. 

«Я уже вот в девятый раз приехал. Постоянно здесь толпа. Сюда приезжать неудобно: нет возможности хотя бы ребятам чай попить, покушать, нет столовой, ничего нет здесь», — сказал Урал Расулов.

В МВД по РБ, в чьем ведомстве отдел по вопросам трудовой миграции, уже задумались над решением этой проблемы. На днях в адрес руководства региона сотрудники МВД внесли ряд предложений о создании единого миграционного центра республиканского масштаба. Продумывается его местоположение. Один из основных критериев подбора площадки – это удаленность от жилых массивов.

«При этом МВД по РБ учитывает опыт подобной работы в других регионах страны, например, действующего Многофункционального миграционного центра в Москве», - пояснил начальник пресс-службы республиканского МВД Максим Родионов.

Теги: мигранты, МВД по РБ
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