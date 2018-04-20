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21 апреля Суббота

Уфа   °

Формат «Разговора с Главой Башкортостана» себя вновь оправдал – Михаил Бугера

ОБЩЕСТВО

Формат «Разговора с Главой Башкортостана» себя вновь оправдал – Михаил Бугера Фото: Олег Яровиков

Формат «Разговора с Главой Башкортостана» себя вновь оправдал – Михаил Бугера Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Формат «Разговора с Главой Башкортостана» себя вновь оправдал, так как «прямая линия» Рустэма Хамитова с населением проводится не первый год, считает депутат Госдумы, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Бугера.

По его мнению, в традиционном диалоге задаются вопросы, которые, может быть, профессиональным журналистам не всегда даже придут в голову. Тем и интересен этот формат общения.

«Мне важно было узнать видение главы Башкортостана на новые выборы Государственного Собрания – Курултая РБ, которые пройдут в сентябре, каким, по его мнению, желательно было бы видеть новый состав Госсобрания РБ, – сказал Михаил Бугера. – Среди многочисленных вопросов вновь был затронут статус шиханов. Не в первый раз Рустэм Хамитов опроверг много спекуляций на тему вокруг шиханов, которая в последнее время опять всколыхнулась. Кроме того, мне, как уфимцу с 50-летним стажем, было интересно узнать мнение главы региона о развитии инфраструктуры вокруг Уфы, о судьбе моста на въезде в город. «Прямая линия» прошла, в частности для меня, очень информативно: было получено много информации, которая отвечает на какие-то мои собственные, даже еще не сформулированные вопросы». 

Теги: Разговор с Главой Башкортостана
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