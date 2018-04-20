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20 апреля Пятница

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«Предстоит поднять сына на ноги»: Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец вернулся в Уфу

ОБЩЕСТВО

«Предстоит поднять сына на ноги»: Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец вернулся в Уфу Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан

«Предстоит поднять сына на ноги»: Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец вернулся в Уфу Фото: стоп-кадр видео ГТРК Башкортостан

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец Алексей Денисов и его друг Артур Супхангулов вечером 20 апреля вернулись в Уфу. Алексея с самолета при помощи специального амбулифта переместили в машину скорой помощи, которая доставила его в Республиканскую клиническую больницу имени Г.Г. Куватова. В медучреждении ему предстоит лечение и реабилитация.

В агентство «Башинформ» 14 апреля за информационной поддержкой обратились друзья пострадавшего на отдыхе уфимца. Корреспондент связался с мамой Алексея и узнал подробности случившегося. Как рассказала Ольга Солнышкина, неудачный прыжок в море обернулся для её сына переломом позвоночника, повреждением спинного мозга, и, как следствие, параличом всех конечностей. В местной клинике Алексею в срочном порядке провели операцию, а после выставили счет на 120 тысяч долларов (около восьми миллионов рублей). Страховка покрыла лишь 40 тысяч. Родные и близкие попросили оказать посильную помощь всех неравнодушных. Для этого в соцсетях был запущен флешмоб #ВернемАлексеяДомой. Историю о непростом положении, в котором оказался Алексей, подхватили федеральные и местные СМИ. О случившемся стало известно руководству региона. По поручению Главы Башкортостана пострадавшему была организована помощь по транспортировке из Доминиканкой Республики в Уфу и медобеспечение. Кроме того, правительство республики поможет оплатить оказанную экстренную помощь в Доминикане.

«Летели бизнес-классом с пересадкой в Москве, — сказала мать пострадавшего уфимца. — В клинику мы отправили первый взнос, а оставшуюся сумму взяло на себя руководство республики. Также собранные средства пойдут на реабилитацию Алеши — предстоит длительное лечение. Его с самолета на реанимобиле увезли в реанимацию РКБ. В больнице для сына подготовили палату и врача нашли».

По словам Ольги Солнышкиной, теперь предстоит поднять сына на ноги. Женщина выражает﻿ благодарность всем, кто оказал её семье помощь в такой непростой ситуации.  

Теги: несчастный случай, медпомощь, ЧП
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