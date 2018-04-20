Лида Исаргакова: «Импонирует позиция главы Башкирии, что учителей нужно вернуть к детям, освободив от бесконечных отчетов» Фото: Олег Яровиков Лида Исаргакова: «Импонирует позиция главы Башкирии, что учителей нужно вернуть к детям, освободив от бесконечных отчетов» Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

﻿Формат «прямой линии» общения Главы Башкортостана Рустэма Хамитова с гражданами актуален, важен и подтверждает свою необходимость и в этом году, считает член Общественной палаты Башкортостана, председатель общественного совета при Министерстве образования РБ Лида Исаркагова.

«Поскольку количество вопросов к главе республики не уменьшается, а только возрастает, считаю, что люди пишут и звонят не просто так, а потому что они, скорее всего, доверяют власти. Именно поэтому они подняли в своих обращениях самые злободневные вопросы, касающиеся образования, здравоохранения, отдыха, туризма, проблем дольщиков и многие другие, – сказала представитель региональной Общественной палаты. – Что касается сферы образования, безусловно, по произошедшему в Стерлитамаке импонирует позиция главы региона касательно того, что учителей нужно вернуть к детям, освободить от рутины, документов, бюрократии, от бесконечных отчетов».

По мнению Лиды Исаргаковой, сегодня ученикам нужны учителя, а педагоги загружены бумажной работой. «Безусловно, необходимо вернуть в школы психологов. На образовательное учреждение с тысячным составом школьников один психолог – это ничто. Там нужны целые службы психологов и социальных педагогов. Поскольку у нас есть инклюзивное образование, когда в школах вместе со всеми обучаются дети с особенностями, то здесь тем более нужны соответствующие службы. Тут важна интеграция, чтобы ребенок-инвалид беспрепятственно обучался со сверстниками, но с другой стороны, мы не совсем готовы к этому процессу, поэтому на практике получается, что их обижают, что нет взаимопонимания. Учителя же заняты отчетами и планами, а дети остаются со своими проблемами один на один, – отметила председатель общественного совета при Минобре РБ. – Стоит добавить, что во время «прямой линии» были и «неудобные» вопросы, которые, казалось бы, могли и не прозвучать, но они не только прозвучали, на них были даны достойные и конструктивные ответы».