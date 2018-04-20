Пострадавшим при нападении на школу в Стерлитамаке выплатят денежную компенсацию Фото: соцсети Пострадавшим при нападении на школу в Стерлитамаке выплатят денежную компенсацию Фото: соцсети

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане пострадавшие ученицы и учитель во время ЧП в стерлитамакской школе получат денежную компенсацию. «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу правительства РБ сообщает, что власти Башкирии выплатят им по 300 тысяч рублей.

«Выплаты пройдут через региональное Министерство образования», — прокомментировал руководитель пресс-службы правительства республики Павел Самойлин.

По данным Минздрава РБ, сегодня состояние всех пострадавших удовлетворительное. Пациенты переведены в профильные отделения. Необходимая медпомощь оказывается в полном объеме.

Как сообщало﻿ агентство «Башинформ», подростка, устроившего 18 апреля поножовщину в школе Стерлитамака, арестовали на два месяца. Школьника задержали в зале суда.