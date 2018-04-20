Госавтоинспекция Башкирии выявляет на дорогах нетрезвых водителей Фото: автор Госавтоинспекция Башкирии выявляет на дорогах нетрезвых водителей Фото: автор

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в преддверии выходных дней и в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения региональная Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия.

«Как показывает практика, проведение подобных рейдов благоприятно сказывается на дорожной обстановке и помогает исключить из транспортного потока не только нетрезвых водителей, но и иных нарушителей ПДД, подвергающих опасности других участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.

Сегодня ожидается увеличение транспортного потока, в том числе и количества пешеходов, поэтому меры профилактики на дорогах усилены.