Госавтоинспекция Башкирии выявляет на дорогах нетрезвых водителей
Госавтоинспекция Башкирии выявляет на дорогах нетрезвых водителей Фото: автор
Госавтоинспекция Башкирии выявляет на дорогах нетрезвых водителей Фото: автор
УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане в преддверии выходных дней и в целях профилактики грубых нарушений правил дорожного движения региональная Госавтоинспекция проводит традиционные рейдовые мероприятия.
«Как показывает практика, проведение подобных рейдов благоприятно сказывается на дорожной обстановке и помогает исключить из транспортного потока не только нетрезвых водителей, но и иных нарушителей ПДД, подвергающих опасности других участников дорожного движения», — пояснили в ведомстве.
Сегодня ожидается увеличение транспортного потока, в том числе и количества пешеходов, поэтому меры профилактики на дорогах усилены.