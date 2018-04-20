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20 апреля Пятница

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Юные поисковики Башкирии отправились на «Вахту памяти»

ОБЩЕСТВО

Юные поисковики Башкирии отправились на «Вахту памяти»

Фото: администрация Туймазинского района

Юные поисковики Башкирии отправились на «Вахту памяти»

Фото: администрация Туймазинского района

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 20 апреля, 39 поисковиков Центра детских подростковых клубов «Алые паруса» города Туймазы отправились на «Вахту памяти».

Во Всероссийской патриотической акции по увековечению памяти погибших защитников Отечества будут участвовать три группы ЦДПК. Первая группа отправилась в Волгоградскую область по местам боев 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Под Сталинградом погибли и пропали без вести более 10 тысяч уроженцев Башкортостана. Туймазинские поисковики выступили с инициативой установить на Мамаевом кургане мемориальную доску с соответствующей надписью. А в понедельник еще две группы отправятся в Киришский и Кировский районы Ленинградской области. Там пропали без вести более 400 уроженцев Туймазинского района.

Провожая первую группу юных поисковиков, с напутственным словом к ним обратилась управляющий делами администрации муниципалитета Диля Арсланова. Она поблагодарила руководителей поискового объединения им. Х. Султанова за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, сообщили в администрации Туймазинского района.

Теги: поисковое движение, память
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