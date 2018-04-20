О шиханах, дольщиках и преемнике; кто играет с огнем и как кумыс доставить в космос - неделя глазами СМИ Фото: travel.info О шиханах, дольщиках и преемнике; кто играет с огнем и как кумыс доставить в космос - неделя глазами СМИ Фото: travel.info

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Откровенный разговор: о шиханах, дольщиках и преемнике

19 апреля глава Башкортостана Рустэм Хамитов в прямом эфире, который проводится ежегодно с 2011 года, ответил на вопросы жителей республики. Разговор начался с обсуждения итогов 2017 года, сообщает «Башинформ». «Республика сработала неплохо и в части промышленного производства, и в части бюджета. Хорошо завершили год в денежном отношении — появились запасы. Доходы приближаются к 200 млрд рублей», — отметил Хамитов. Среди нерешенных задач: «ощутимое снижение объема инвестиций. В 2017 году потеряли почти 70 млрд рублей... Вторая цифра, вызывающая напряжение, — спад рождаемости. Минус 10% в 2017 по отношению к 2016-му», — напомнил глава региона.

Отвечая на актуальные вопросы граждан, Рустэм Хамитов, в частности, сообщил, что к лету ситуация с обеспечением льготников лекарствами «войдет в нормальную колею». По теме недостаточного финансирования для обеспечения жителей республики бесплатными лекарствами он сказал: «Мы уже направили порядка 300 млн рублей на то, чтобы дозакупить лекарства. Но требуется еще почти полмиллиарда, для того чтобы мы этот вопрос смогли закрыть».

Во время прямой линии глава Башкортостана заверил, что о сохранности шиханов жителям республики беспокоиться не нужно. И он, и Правительство против разработки шиханов Торатау, Юрактау и Куштау, потому что они защищены в первую очередь законом — имеют статус памятников природы. «Это достояние республики. С точки зрения их защиты даже не нужно беспокоиться», — отметил Хамитов.

Он также пообещал поддержать Башкирский национально-культурный центр «Ак тирмэ» из Москвы. «Костюмы, аппаратура у вас будут… Вся остальная атрибутика — она тоже будет», — пообещал руководитель республики.

Глава региона заверил, что в республике все дома обманутых дольщиков будут достроены. Графики сдачи проблемных домов составлены по всем объектам. «Мы решим этот вопрос», — сказал Хамитов.

В числе объектов здравоохранения, которые будут построены в республике в ближайшие годы, Хамитов назвал новый корпус онкодиспансера и кардиоцентра, поликлиники в Дюртюлях, Туймазах, Бирске и другие.

Отвечая на вопрос жителя Кумертау: «Когда вы уйдете на пенсию, готовите ли вы преемника?» глава республики сообщил, что на пенсию не собирается. «Работа отнимает всё время: 24 часа, семь дней в неделю. На пенсию не собираюсь… Решение о следующем избрании я приму примерно через год», — сказал Рустэм Хамитов.

Больница заплатит миллион за смерть ребенка

Детская больница города Салавата заплатит 1 млн рублей за смерть ребенка, пишет газета «Республика Башкортостан». Началом трагедии стала небольшая температура у пятилетней девочки и диагноз ОРЗ. Но к утру у ребенка появилась одышка, и ее доставили в больницу с острой пневмонией. Спустя девять часов девочка умерла. Эксперты установили, что она задохнулась из-за позднего перевода на искусственную вентиляцию легких. Родители ребенка потребовали взыскать с учреждения 2 млн рублей компенсации морального вреда. Суд принял решение выплатить родным девочки 1 млн рублей.

Первый в мире кумыс

В Баймакском районе Башкирии первыми в мире начнут производить сухой кумыс. Здесь завершилось строительство уникального цеха по лиофилизации кумыса, информировала газета «Кызыл тан». Новаторы обещают, что сухой кумыс сохранит все полезные свойства и его можно будет распространить по всему миру, «хоть в космос к космонавтам».

Кто играет с огнем

В торговых центрах Башкирии нашли более 8 тысяч нарушений требований пожарной безопасности. Об этом 17 апреля на заседании межведомственного Совета общественной безопасности региона сообщил глава республики Рустэм Хамитов. После трагедии в Кемерово по всей стране начаты проверки ТРЦ, чтобы разобраться, как обстоят дела с пожарной безопасностью на объектах массового пребывания людей, напомнил «Башинформ». Как сообщил руководитель региона, в республике из 705 крупных ТЦ контрольно-надзорными органами проверено 355 объектов. По результатам проверки выявлено 8220 нарушений требований пожарной безопасности. «В этих центрах системы пожарной сигнализации, автоматической установки пожаротушения либо не работают, либо их нет вообще. Эвакуационные выходы закрыты, персонал действиям при пожаре не обучен», — сказал Рустэм Хамитов. «На что вы рассчитываете? На авось?! — обратился глава республики к присутствующим на заседании управляющим ТРЦ, потребовав от них незамедлительно обеспечить безопасность посетителей. «Не играйте с огнём!» — сказал глава региона. По словам руководителя региона, при строительстве объекта заказчик экономит на системах пожаротушения, сигнализации, запасных выходах. Еще один фактор — коррупция на всех этапах возведения ТЦ. На заседании глава республики назвал ТЦ, которые работают без разрешения. Главный федеральный инспектор по РБ предложил инициировать судебные иски против руководителей этих объектов, с последующим сносом зданий. «Ни одно выявленное нарушение не должно остаться безнаказанным», — резюмировал Рустэм Хамитов.

Без торгов: китайский «Чжифан» получил землю

Башкирская международная компания «Чжифан» получила земельные участки в аренду без проведения торгов на три года. Такое распоряжение подписал глава РБ. В Благовещенском районе на 580 тыс. кв. метров китайская компания «Чжифан» планирует построить завод по производству тракторов. Проект включен в перечень приоритетных. Строительство завода должно завершиться в 2020 году, информирует РБК-Уфа.

Дело Фарукшина: обыски в адвокатской палате и другая мера пресечения

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения зампреду республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшину, обвиняемому в коммерческом подкупе, сообщил ГТРК «Башкортостан». За 250 тысяч рублей Фарукшин обещал продать клиенту удостоверение адвоката. 12 апреля он был арестован на два месяца. 19 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест. Суд отклонил доводы обвинения о том, что Фарукшин может повлиять на свидетелей через коррумпированные связи. СКР по РБ провел обыски в адвокатской палате Башкортостана.

ЧП в школе

18 апреля ученик 9 коррекционного класса школы Стерлитамака напал на одноклассницу и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате пострадали учительница, двое школьниц и нападавший. Они были госпитализированы, сообщил «Башинформ». Сразу после трагедии на место ЧП прибыл глава республики Рустэм Хамитов и провел оперативное совещание. Он поручил усилить пропускной режим в школах. «Этот случай ещё раз подталкивает нас к тому, чтобы системы безопасности во всех школах республики были проверены», — сказал Хамитов по итогам совещания. Также глава республики посетил в больнице пострадавших во время ЧП в школе.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Халатность». Несовершеннолетний подозреваемый задержан и допрошен.

19 апреля во время прямого эфира Рустэм Хамитов коснулся этой резонансной темы и сказал, что «мы обязаны изменить моральный климат в семьях и школах». «У этого мальчика осенью были видны определенные сложности в поведении, он участвовал в этих сообществах. Раньше это надо видеть, вскрывать и раньше реагировать. И не давлением, не запугиванием, а пониманием, участием», — сказал Хамитов.

Бельский мост: сколько стоит ремонт и когда откроют

В Уфе продолжается реконструкция старого Бельского моста, сообщает телеканал «Вся Уфа». Сейчас на уровне 11-й опоры на въезде на мост специалисты усиливают железобетонное основание сооружения. Рабочие устанавливают арматуру по особой технологии, благодаря которой в межпролетные швы не будет попадать вода. Строителям предстоит провести замену балочного железобетонного пролетного строения, демонтаж надземной части опор 1, 8 и 11 с последующим строительством на их месте новых.

Как сообщил во время прямого эфира Рустэм Хамитов, 37,5 млн рублей на ремонт моста выделены из республиканского бюджета. Он также сказал, что ремонт завершится к лету этого года.

Башкирия станет первой

Башкирия станет первой в России республикой, где все школы подключат к высокоскоростному интернету. К 1 сентября 2018 года планируется подключить 1800 школ республики. Полностью переход на высокоскоростной интернет планируется к 1 января 2019-го, пишет «Молодежная газета». 19 апреля на прямой линии глава региона сообщил, что «сегодня у нас почти половина школ ещё имеют слабый интернет». Задача — до всех населённых пунктов довести интернет. «Причём не просто интернет, а скоростной интернет», — сказал Хамитов.

Хлеб не прошел проверку

В ПФО специалисты Роскачества проверили хлеб по 48 показателям качества и безопасности. Нарезные батоны «Уфимского хлебозавода №7» и «Уфимского хлебообъединения «Восход» контроль качества не прошли. «Хлебзавод №7» использовал при изготовлении хлеба муку более низкого сорта, чем заявлено в маркировке. Также в батоне обнаружился недостаток жира и избыток сахара, зафиксирована повышенная кислотность мякиша. Нарушениями в продукте «Восхода» оказалось использование муки первого сорта (вместо высшего), также недостаток жира и избыток сахара, информирует РБК-Уфа.

Жалуются на кураторов программы «300 тысяч за первенца»

Республиканская программа поддержки молодых семей замедлила темпы, сообщает канал «БСТ», куда ежедневно поступают письма с жалобами на кураторов этой программы. Так, молодая семья собрала документы и подала заявку на получение субсидии, но за три месяца ответа не получила. Одни жалуются на сроки рассмотрения заявок, другие не могут дождаться выплат. В Госстрое пояснили телеканалу, что не справляются с большим количеством заявок от претендентов на субсидии. Ранее телеканал рассказывал о семьях, в которых женщины рожали в другом регионе и были исключены из программы. На сегодня свидетельства на получение выплаты выдали 1750 семьям. Из них оплачено 638. Как сообщил Рустэм Хамитов во время прямой линии, в программу «300 тысяч за первенца» будут внесены коррективы. «В программе были ошибки и недочеты, получал очень много писем от тех, кто не смог получить деньги… Всё будет решено… Изменения внесены», — заверил он.

Проблемы от талых вод

Прогнозы обещают повышение уровня воды: на Белой — 380-480 см, на реке Уфе — 430-530 см, реке Деме — 500-600 см, информирует газета «Вечерняя Уфа» со ссылкой на данные Управления гражданской защиты столицы. Отмечается, что впервые в этом году возникли проблемы от талых вод, произошло подтопление жилых домов и дорожного полотна. Причина — из-за сильного промерзания грунта вода не впитывалась в землю, а скапливалась в низинах. Так, на территории бывшего цеха «Уфахимпром» специалистами было откачано 13 554 куб. воды. Продолжает работать интерактивная карта половодья. Впереди дождливые дни, возможно подтопление территорий, предупредили в газете.