В ходе прямой линии с Главой Башкирии жители озвучили то, что их волнует больше всего - депутат Госдумы Фото: ИА «Башинформ» В ходе прямой линии с Главой Башкирии жители озвучили то, что их волнует больше всего - депутат Госдумы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В программе «Разговор с Главой Башкортостана» жители республики озвучили то, что их волнует больше всего, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Инга Юмашева.

«В Башкирии немало людей переживают за судьбу нашего языка, культуры, уникальных природных объектов и памятников. К концу беседы был задан, на мой взгляд, очень хороший вопрос про туристический потенциал республики, про необходимость активно развивать туризм, чтобы жители России и зарубежья могли приезжать и посещать наши природные достопримечательности. Было также отмечено, что туризм может принести хороший доход в бюджет региона, и это действительно так», — отметила парламентарий.

Депутат согласна с Рустэмом Хамитовым в том, что в этом направлении в республике ведется активная работа. Башкортостан уже входит в десятку регионов России по событийному и въездному туризму. Такое продвижение региона, по мнению Инги Юмашевой, было обеспечено прошедшими в 2015 году саммитами ШОС и БРИКС.

«На очереди проведение в Уфе Летних международных детских игр в 2019 году, Всемирной Фольклориады в 2020 году, международного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году, его еще называют «медовой Олимпиадой». Уверена, что все эти события внесут значимый вклад в туристическое продвижение республики, сделают наш регион еще более узнаваемым на федеральном и на международном уровне», — сказала депутат.