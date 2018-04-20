Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.85 ↓

EUR 75.40 ↑

20 апреля Пятница

Уфа   °

В ходе прямой линии с Главой Башкирии жители озвучили то, что их волнует больше всего - депутат Госдумы

ПОЛИТИКА

В ходе прямой линии с Главой Башкирии жители озвучили то, что их волнует больше всего - депутат Госдумы Фото: ИА «Башинформ»

В ходе прямой линии с Главой Башкирии жители озвучили то, что их волнует больше всего - депутат Госдумы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В программе «Разговор с Главой Башкортостана» жители республики озвучили то, что их волнует больше всего, считает депутат Госдумы, член комитета по международным делам Инга Юмашева.

«В Башкирии немало людей переживают за судьбу нашего языка, культуры, уникальных природных объектов и памятников. К концу беседы был задан, на мой взгляд, очень хороший вопрос про туристический потенциал республики, про необходимость активно развивать туризм, чтобы жители России и зарубежья могли приезжать и посещать наши природные достопримечательности. Было также отмечено, что туризм может принести хороший доход в бюджет региона, и это действительно так», — отметила парламентарий.

Депутат согласна с Рустэмом Хамитовым в том, что в этом направлении в республике ведется активная работа. Башкортостан уже входит в десятку регионов России по событийному и въездному туризму. Такое продвижение региона, по мнению Инги Юмашевой, было обеспечено прошедшими в 2015 году саммитами ШОС и БРИКС.

«На очереди проведение в Уфе Летних международных детских игр в 2019 году, Всемирной Фольклориады в 2020 году, международного конгресса пчеловодов «Апимондия» в 2021 году, его еще называют «медовой Олимпиадой». Уверена, что все эти события внесут значимый вклад в туристическое продвижение республики, сделают наш регион еще более узнаваемым на федеральном и на международном уровне», — сказала депутат.

Теги: Разговор с Главой Башкортостана
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии учительницу, спасшую школьников во время ЧП в стерлитамакской школе, представят к награде - СМИ
Учительницу, которая получила ранение, спасая школьников во время ЧП в стерлитамакской школе, представят к награде. Об этом сообщает РИА «Новости» со сс
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец возвращается домой
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе с другом возвращается домой. Как сообщалось ранее, неудачный прыжок в море обернулся д
В Уфе квартиру, в которой проживали 16 кошек, обработали от насекомых и грызунов
В Уфе судебные приставы исполнили вторую часть решения суда о приведении в порядок квартиры по улице Цюрупы, хозяйки которой приютили 16 кошек, но не со
Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым
19 апреля в 19.00 по уфимскому времени стартовал «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководител
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть