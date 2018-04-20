В Башкирии к Фольклориаде пройдут конкурсы на лучшие города и сёла Фото: Олег Яровиков В Башкирии к Фольклориаде пройдут конкурсы на лучшие города и сёла Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане в рамках подготовки к Фольклориаде пройдут конкурсы на лучшие города и сёла. С такой инициативой выступил на съезде муниципальных образований республики глава Ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» Алексей Шмелев. Будут организованы праздники «Шэжере байрамы». Это только один из пунктов принятой по итогам съезда резолюции.

Представители муниципалитетов отметили, что правильно выстроенная работа на местах, опора на поддержку граждан и меры инициативного бюджетирования позволили улучшить качество жизни в городах и селах. Четыре муниципалитета республики стали обладателями призовых мест на всероссийском конкурсе «Лучшие муниципальные практики».

Участники съезда уверены, что для «дальнейшего эффективного развития местного самоуправления, обеспечения благополучия граждан и сбережения народа необходимо совершенствовать бюджетно-налоговую политику в отношении местного самоуправления». Было отмечено, что нужно наращивать собственный доходный потенциал для выполнения закрепленных полномочий.

В итоговую резолюцию вошли рекомендации Госсобранию Башкортостана, региональному правительству и органам местного самоуправления. Полный текст резолюции будет размещен на сайте Ассоциации «Совета муниципальных образований».