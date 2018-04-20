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Рустем Ахунов о «Разговоре с Главой Башкортостана»: «Экономический рост должен обеспечивать решение социальных проблем региона»

ПОЛИТИКА

Рустем Ахунов о «Разговоре с Главой Башкортостана»: «Экономический рост должен обеспечивать решение социальных проблем региона» Фото: ИА «Башинформ»

Рустем Ахунов о «Разговоре с Главой Башкортостана»: «Экономический рост должен обеспечивать решение социальных проблем региона» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Временно исполняющий обязанности председателя УФИЦ РАН, доктор экономических наук Рустем Ахунов прокомментировал состоявшийся накануне «Разговор с Главой Башкортостана».

«В словах Рустэма Хамитова достаточно ясно прослеживается основная идея: экономический рост должен обеспечивать решение социальных проблем региона. Финансовой основой для таких решений является региональный бюджет. Глава региона обозначил основные тезисы в отношении сегодняшнего бюджета: во-первых — бюджет профицитный, во-вторых — позитивное влияние на бюджет оказывают налоговые поступления, в том числе поступления от «Башнефти». Отсюда следует посыл: деньги есть, финансовое положение региона устойчиво, это позволит строить дорогостоящие социальные объекты», — заключил эксперт.

По его мнению, в ходе прямого эфира руководитель региона продемонстрировал понимание проблемных экономических аспектов, обозначив ключевые из них: снижение инвестиций в экономику и естественную убыль населения.

«Оба эти момента могут оказать негативное влияние в будущем, он отдает в этом отчет, владеет цифрами и бьет тревогу в вопросе инвестиций и рождаемости. Также Глава Башкирии обозначил две приоритетные точки роста — туризм и сельское хозяйство», — отметил Рустем Ахунов.

Теги: Разговор с Главой Башкортостана
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