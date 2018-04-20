УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе подведены итоги Республиканского конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан» в номинации «Лучший журналист, освещающий вопросы развития местного самоуправления».

По итогам открытого голосования первое место завоевала собственный корреспондент газеты «Башкортостан» Карима Усманова.

«Корреспондент большое внимание уделяет всестороннему освещению темы развития местного самоуправления. В качестве положительного результата публикаций участника конкурса можно назвать содействие в привлечение жителей региона в программу поддержки местных инициатив в районах Зауралья, в благоустройство территорий населенных пунктов, — сообщила член жюри конкурса Неля Гайнетдинова. — В материалах всесторонне отражены меры по улучшению социальной инфраструктуры республики. В центре внимания журналиста — проблемы современного села, духовно-культурного развития Республики Башкортостан. Герои материалов Каримы Усмановой — наши современники, односельчане, соседи, близкие, знакомые нам люди».

Второе место получил корреспондент газеты «Октябрьский нефтяник» Сергей Куклин. Журналист уделяет особое внимание подготовке материалов, направленных на развитие местного самоуправления, его взаимодействие с населением. Статьи автора публикуются в постоянных рубриках «Местное самоуправление», «От первого лица», «Официально». Стаж работы в журналистике — 36 лет.

Третьего места удостоена заместитель главного редактора газеты «Кармаскалинская новь» Эльвира Ямалетдинова.

Большое внимание журналист уделяет подготовке материалов, направленных на развитие местного самоуправления, его взаимодействие с населением, освещает лучшие практики, которые помогают сделать район экономически успешным. Особое место среди публикаций занимают материалы, посвященные реализации программы поддержки местных инициатив в районе. Автор хорошо знает историю района, традиции, обычаи, характер местного населения, что помогает ей при подготовке газетных материалов.

Всего на конкурс было представлено 30 заявок из 24 муниципальных районов и городских округов. Работы оценивались по следующим критериям: актуальность и значимость поднимаемой темы для формирования позитивного отношения к реформе местного самоуправления; аргументированность изложения и глубина раскрытия темы; объективность отражения действительности; оригинальность; профессионализм; инициатива и самостоятельность при подготовке материалов. При рассмотрении представленных материалов также учитывались: последовательность освещения данной тематики, результативность публикаций при решении тех или иных вопросов, обратная связь с читателями.