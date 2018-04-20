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20 апреля Пятница

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Рустэм Хамитов вручил награды лауреатам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан»

ОБЩЕСТВО

Рустэм Хамитов вручил награды лауреатам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан»

Фото: пресс-служба главы РБ

Рустэм Хамитов вручил награды лауреатам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан»

Фото: пресс-служба главы РБ

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

20 апреля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды республики и награды лауреатам конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан». Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню местного самоуправления.

Рустэм Хамитов напомнил, что в преддверии Дня работников местного самоуправления, который отмечается завтра, по традиции с 2013 года Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» подводятся итоги ежегодного конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан».

Этот конкурс проводится по 10 номинациям для больших муниципальных образований — городских округов, средних и малых. Глава республики отметил, что все муниципалитеты активно участвуют в этом конкурсе, представляют материалы. Очень важно и ценно то, что с каждым годом муниципалитеты улучшают свою работу и показывают всё большие достижения.

«Муниципальная власть очень важна во всех смыслах. Это самая близкая к человеку, рядовому гражданину власть, которая ежедневно видит вопросы, проблемы, задачи, которые надо решать», — отметил Рустэм Хамитов. По его словам, на прошедшей накануне «прямой линии» многие жители республики задавали вопросы, относящиеся к компетенции местной власти.

«Конечно же, мы эти вопросы изучим, обработаем и передадим вам на исполнение. Пожалуйста, внимательно посмотрите, что можно сделать самостоятельно — сделайте. Где нужна наша поддержка, мы эту поддержку, безусловно, окажем. Привлекайте и поселковые органы управления — уровень власти, который, что называется, работает на земле. Думаю, что вместе мы должны помочь людям в разрешении вопросов, которые на сегодняшний день есть», — отметил глава региона.

Рустэм Хамитов пожелал всем, кто получил награды, «доброго здоровья, удачи, успехов», сообщили в пресс-службе Главы РБ.

Теги: награды, глава РБ, муниципальная служба
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