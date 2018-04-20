Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.85 ↓

EUR 75.40 ↑

20 апреля Пятница

Уфа   °

Башкирия неплохо сработала по исполнению указов Путина - эксперт

ПОЛИТИКА

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

«Прямая линия» с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым отразила региональные проблемы и наметила перспективы их решения, считает кандидат экономических наук, доцент УГНТУ Константин Кузьминых.

«Как всегда, республика неплохо сработала по исполнению президентских указов Владимира Путина. В Башкирии продолжается строительство новых объектов инфраструктуры — школ, больниц, детских садов, дорог, газопроводов, путепроводов, мостов», — прокомментировал агентству «Башинформ» Константин Кузьминых.

По мнению эксперта, силы по отстаиванию «Башнефти» приложены не зря. Только налог на прибыль, полученный в марте 2018 года, составил порядка 16,5 млрд рублей.

«Профицит республиканского бюджета показывает, что мы как всегда хорошо собираем, сберегаем и мало инвестируем, — добавил Константин Кузьминых. — Как правильно подчеркнул глава республики: «Проблемы привлечения инвестиций и снижения рождаемости важно решать незамедлительно, на что запланированы ресурсы». Новая система управления санаториями требует мобильного решения. Нужно привлекать профессионалов в области современного менеджмента, а для этого также необходимо качественно совершенствовать кадровую политику».

Теги: Рустэм Хамитов, прямая линия
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии учительницу, спасшую школьников во время ЧП в стерлитамакской школе, представят к награде - СМИ
Учительницу, которая получила ранение, спасая школьников во время ЧП в стерлитамакской школе, представят к награде. Об этом сообщает РИА «Новости» со сс
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец возвращается домой
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе с другом возвращается домой. Как сообщалось ранее, неудачный прыжок в море обернулся д
В Уфе квартиру, в которой проживали 16 кошек, обработали от насекомых и грызунов
В Уфе судебные приставы исполнили вторую часть решения суда о приведении в порядок квартиры по улице Цюрупы, хозяйки которой приютили 16 кошек, но не со
Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым
19 апреля в 19.00 по уфимскому времени стартовал «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководител
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть