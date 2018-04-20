УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

«Прямая линия» с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым отразила региональные проблемы и наметила перспективы их решения, считает кандидат экономических наук, доцент УГНТУ Константин Кузьминых.

«Как всегда, республика неплохо сработала по исполнению президентских указов Владимира Путина. В Башкирии продолжается строительство новых объектов инфраструктуры — школ, больниц, детских садов, дорог, газопроводов, путепроводов, мостов», — прокомментировал агентству «Башинформ» Константин Кузьминых.

По мнению эксперта, силы по отстаиванию «Башнефти» приложены не зря. Только налог на прибыль, полученный в марте 2018 года, составил порядка 16,5 млрд рублей.

«Профицит республиканского бюджета показывает, что мы как всегда хорошо собираем, сберегаем и мало инвестируем, — добавил Константин Кузьминых. — Как правильно подчеркнул глава республики: «Проблемы привлечения инвестиций и снижения рождаемости важно решать незамедлительно, на что запланированы ресурсы». Новая система управления санаториями требует мобильного решения. Нужно привлекать профессионалов в области современного менеджмента, а для этого также необходимо качественно совершенствовать кадровую политику».