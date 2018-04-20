УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов призвал системно решать проблемы экологии, повсеместно внедряя раздельный сбор и сортировку мусора, отметил председатель Ассоциации молодых депутатов РБ Владимир Яковлев.

«В ходе прямой линии с Главой Республики Башкортостан от населения был обозначен вопрос, который волнует каждого из нас, — это проблема мусорных свалок и обращения с ТБО. Этот вопрос действительно очень актуален, к нам в Ассоциацию часто приходят жалобы и обращения в части решения проблем, которые создают свалки. Глава республики определил приоритеты в этой области, отметив важность повсеместного перехода к раздельному сбору и сортировке мусора. Безусловно, для решения этого вопроса требуется участие каждого жителя республики и системной работы органов власти, которые должны создать все необходимые условия. Мы уже запустили работу в этом направлении наш проект «ЭкоПоколение», который направлен на формирование экологической культуры у населения. Мы разработали план действий, которые позволят решать вопрос по переходу к полной сортировке быстрее. Сейчас также важно создать и нормативную базу, которая станет фундаментом нового подхода работы с вторичным сырьем. Считаю этот вопрос приоритетным для нашей организации, поэтому активность депутатов в этом направлении будет возрастать», — сказал председатель Ассоциации.