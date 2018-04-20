Погода на выходные в Башкирии: холодный ветер, снег с дождем и гололед Фото: Олег Яровиков Погода на выходные в Башкирии: холодный ветер, снег с дождем и гололед Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на предстоящие выходные синоптики обещают холодный порывистый ветер, снег с дождем и гололед. Такую погоду на на территорию республики несет холодный фронт.

В субботу, 21 апреля, небольшой дождь со снегом ожидается местами, ночью по югу республики до умеренного, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0,-5, по югу до +5, днем +3,+8 градусов.

В воскресенье, 22 апреля, специалисты также прогнозируют небольшой дождь, ночью со снегом. Ветер южный умеренный, днем порывы до сильного. В ночные часы 0,-5 градусов, днем воздух прогреется до +8,+13 градусов.