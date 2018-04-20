УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Представители всех уровней власти воспринимают прямую линию с Главой Башкортостана как ориентир для действий, считает заместитель председателя Комитета Госсобрания — Курултая РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, лидер регионального движения «Зеленые» Руфина Шагапова.

«В целом разговор с Рустэмом Хамитовым был ответом на злободневные вопросы и проблемы. Это ЧП в школе в Стерлитамаке, тема обманутых дольщиков, состояние АПК республики, спортивной жизни и, конечно, об актуальном в сфере экологии, — отметила собеседница агентства. — Думаю, что многие защитники природы Башкортостана ждали вопрос о ситуации вокруг шиханов. Эту тему «Зеленые» знают не понаслышке. Позиция Рустэма Закиевича, как и большинства жителей региона, неизменна: Шиханы были, есть и будут являться сакральными для всего многонационального народа республики. Да, давление усиливается, но бизнес должен найти способ переработки сырья, и сейчас общественность ждет проявления здравого смысла в этой ситуации от предприятия. Как отметил Глава республики, сегодняшнее законодательство устроено так, что памятники природы защищены самым надежным образом. И этот тренд, конечно, должен быть устойчивым и долговременным».

«Еще один вопрос из разряда «нужна поддержка» — о сохранении уникальной бурзянской пчелы. Вы знаете, что «Зелеными» разработан законопроект, направленный на антиметисизацию этого вида. По нашему мнению, защитные меры не только должны быть прописаны законодательно, но и необходимо разработать способы, позволяющие мотивировать местных жителей заниматься аборигенными пчелами. Это позволит одновременно усилить и закрепить вековые традиции. Особую актуальность вопрос приобретает в преддверии Международного конгресса «Апимондия» и выставки «АпиЭКСПО» в 2021 году, — сказала Руфина Шагапова. — Нельзя обойти вопрос о переработке бытовых отходов и состоянии мусорных полигонов, который также прокомментировал Глава Башкортостана. Он неоднократно подчеркнул, что республика ведет планомерную работу в этом направлении последние несколько десятилетий, хотя есть тревожные территории. Это Благовещенский район, поселок Черкассы в Уфе и некоторые другие. Но до того, как ситуация складывается в других регионах страны, думаю, в Башкортостане не дойдет. Вероятно, многие представители всех уровней власти воспринимают прямую линию с Главой Башкортостана как ориентир для действий. Не быть равнодушными, как, к примеру, с дорогами в Иглинском районе, где жители оказались отрезанными от цивилизации и вынуждены ходить пешком во время распутицы по 12 км, быть смелыми — это, скорее, для молодых, так как после выборов в Госсобрание Рустэм Хамитов ждет омоложения кадров. И, наверное, еще каждый житель Башкортостана должен поступать во благо республики, как бы это пафосно ни звучало. Ведь любые глобальные сдвиги начинаются с любви».