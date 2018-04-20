УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Проблема поддержки выпускников московских вузов, которую озвучил на прямой линии с Главой региона аспирант Российского университета дружбы народов Азат Казакбаев, на самом деле шире, считает ректор Башкирской академии государственной службы и управления Ильгиз Кызыргулов. По его мнению, она существует не только на локальном региональном уровне, но и на федеральном.

«Не так давно в Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию прозвучала мысль о том, что необходимо возвращать российских студентов из иностранных вузов. Те, кто получил высшее образование в России, зачастую уезжают работать за рубеж, особенно это касается наиболее рейтинговых наших вузов. Для изменения такой тенденции и решения этой проблемы необходим комплексный подход, об этом говорилось в Послании. Речь идет о создании благоприятной среды в целом: развитии материально-технической базы вузов, о социальном, инфраструктурном развитии сельских территорий и городов, повышении доступности жилья, развитии коммуникаций, — уточнил Ильгиз Кызыргулов. — Решение этой проблемы предложил Глава республики Рустэм Хамитов. Это создание реестра востребованных специальностей для молодежи Башкортостана, которая оканчивает вузы Москвы и Санкт-Петербурга, и персональное трудоустройство. Также необходимо учитывать тот комплексный подход, о котором говорил Владимир Путин».