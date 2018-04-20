В Уфе открылся VII Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований» Фото: автор







В Уфе открылся VII Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований» Фото: автор

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе начал работу VII Съезд Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан». Представители муниципалитетов обсуждают важнейшие задачи в сфере местного самоуправления. Это повышение качества муниципального управления и эффективности решений, принимаемых местными органами власти для повышения уровня жизни граждан, создания равных возможностей для реализации населением своих социальных и экономических прав. В работе форума принимают участие глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачёв.

Традиционно для участия в мероприятии собрались делегаты — представители муниципалитетов, федеральных и республиканских органов государственной власти. Они делятся положительным опытом, обсуждают общие проблемы, определяют ключевые задачи на ближайшую перспективу.

Центральными вопросами пленарной части съезда станут отчет о деятельности Совета за год, а также избрание руководящих органов объединения на новый срок полномочий. По результатам будет принят итоговый документ, включающий в себя предложения по совершенствованию каждого из направлений муниципальной жизнедеятельности.

VII Съезд — знаковое для муниципального сообщества реcпублики событие. В этом году его проведение приурочено к празднованию Дня местного самоуправления.

На форуме лучшие муниципальные служащие получат государственные награды республики. Здесь же определят победителей конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан».

В фойе ГКЗ «Башкортостан» участники смогли оценить выставку, включающую экспозицию флагов субъектов РФ и муниципальных образований, стенды, посвященные Году семьи и Году добровольчества (волонтерства), а также выставку робототехники. Здесь же можно проверить свои знания в области законодательства. Тестирование проводит Республиканский центр кадрового тестирования.

Завершится день концертом мастеров искусств Башкортостана и победителей республиканского конкурса по художественной самодеятельности среди государственных и муниципальных служащих.