В Башкортостане будут выпускать новый медицинский вертолет Ка-226Т
В Башкортостане будут выпускать новый медицинский вертолет Ка-226ТФото: сайт Правительства РБ
В Башкортостане будут выпускать новый медицинский вертолет Ка-226ТФото: сайт Правительства РБ
УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Башкортостане Кумертауское авиационное производственное предприятие будут производить новый медицинский вертолет Ка-226Т.
Медицинская версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т получила одобрение Росавиации. Соответствующий документ выдан в конце марта этого года. Вертолет имеет два варианта исполнения — медико-эвакуационный и медико-реанимационный.
Медико-эвакуационный вариант оснащается носилками для перевозки двух пострадавших, кислородными баллонами, необходимым набором медицинского оборудования. В вертолете предусмотрены откидные сиденья для медицинского персонала.
Медико-реанимационный Ка-226Т позволяет разместить одного пострадавшего и двух медицинских работников для оказания помощи во время полета.