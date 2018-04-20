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20 апреля Пятница

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В Уфе вынесли приговор стоматологу за «пьяное вождение»

ОБЩЕСТВО

В Уфе вынесли приговор стоматологу за «пьяное вождение» Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе вынесли приговор стоматологу за «пьяное вождение» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе вынесли приговор 33-летнему стоматологу, второй раз задержанному в нетрезвом состоянии. Кроме того, у него обнаружилось поддельное удостоверение. Своих настоящих водительских прав за «пьяное вождение» он был лишен еще год назад. После этого мужчина приобрел через интернет за 14 тысяч рублей фальшивый документ на имя неизвестного человека.

Суд приговорил обвиняемого по двум статьям УК РФ (в том числе в подлоге документа) к 9 месяцам лишения свободы условно и запретил водить автомобиль в течение еще двух лет, сообщили в республиканской прокуратуре.

Теги: суд, прокуратура, пьяное вождение
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