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Разговор с Главой Башкирии позволил увидеть срез общественного мнения по актуальной проблематике - политолог

ОБЩЕСТВО

Разговор с Главой Башкирии позволил увидеть срез общественного мнения по актуальной проблематике - политолог Фото: Олег Яровиков

Разговор с Главой Башкирии позволил увидеть срез общественного мнения по актуальной проблематике - политолог Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Разговор с Главой Башкирии в прямом эфире фактически позволил увидеть срез общественного мнения по актуальной проблематике и готовность республиканских властей оперативно реагировать для решения острых вопросов. Так прокомментировал состоявшуюся накануне прямую линию с Рустэмом Хамитовым политолог Дмитрий Казанцев.

«На поступивший звонок жителя республики о необходимости сохранения памятников природы — шиханов, недопущения их промышленной разработки Рустэм Хамитов высказал достаточно однозначную позицию: незыблемости их охранного статуса, приоритетности для регионального правительства интересов жителей республики, а не отдельно взятых финансово-промышленных групп, — отметил эксперт. — Запуск исполнительными органами власти «дорожной карты» по решению проблем обманутых дольщиков, которым Глава республики в своем ответе на «прямой линии» уделил пристальное внимание, также показал значимость и для федерального центра, и для республики скорейшего решения этого вопроса и, соответственно, проработки поиска материальных ресурсов для завершения строительства всех проблемных объектов. Полагаю, что одним из важнейших вопросов повестки дня стала тема здравоохранения и лекарственного обеспечения нуждающихся. В целом реализуемая сегодня практика проведения «прямой линии» по своей значимости для Башкирии сопоставима с ежегодным посланием Главы республики, как по охвату целевой аудитории, так и значимости затрагиваемых тематик для региона».

Теги: Разговор с Главой
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