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20 апреля Пятница

Уфа   °

Предложение Главы Башкортостана о создании базы выпускников вузов позволит снизить отток молодежи из республики - демограф

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В ходе прошедшего 19 апреля в прямом эфире разговора с Главой республики Рустэмом Хамитовым были затронуты вопросы социально-демографического развития РБ.

Жителей региона волнует неблагоприятная динамика численности населения. Это один из демографических вызовов, которые сегодня стоят перед Башкортостаном, считает доцент кафедры экономической теории и социально-экономической политики БАГСУ, демограф Яна Скрябина.

«Начался новый этап естественной убыли населения, и вместе с этим наблюдается отток из республики молодежи разных возрастов — выпускников школ и тех, кто впервые выходит на рынок труда. Уезжают перспективные. Большинство выпускников, окончивших вузы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других крупных городах, не возвращаются обратно из-за проблем с трудоустройством молодежи и низкой востребованностью квалифицированных специалистов, — считает Яна Скрябина. — Предложение Рустэма Хамитова подключить для совместного решения данной проблемы Министерство семьи, труда и соцзащиты РБ, Министерство молодежной политики и спорта РБ и другие республиканские ведомства, составить реестр студентов и выпускников вузов, создать банк резюме студентов с целью дальнейшего их трудоустройства в республике, позволит снизить масштабы оттока молодежи».

Также Яна Скрябина обратила внимание на то, что Глава Башкортостана большое значение в разговоре с жителями республики уделил развитию здравоохранения, в том числе в сельской местности.

«Проблемы здравоохранения, медицинского обслуживания на селе всегда относились к разряду актуальных, требующих особого подхода в их решении. Доступ к качественной и доступной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, должен быть обеспечен любому гражданину республики, независимо от его места проживания, — считает эксперт. — Поэтому повсеместное строительство новых объектов здравоохранения: больниц, детских поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, а также капитальный ремонт имеющихся медучреждений, о которых сказал Глава республики, обеспечат доступность и качество медицинской помощи сельским жителям».

Теги: разговор с Главой РБ
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