УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе заслуженные награды вручили бойцам групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которые спасли людей, рискуя своими жизнями.

Приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ награжден медалью «За спасение» сотрудник вневедомственной охраны, старший сержант Айнур Халиуллин. В июле прошлого года на берегу озера Ик-куль они с напарником заметили девушку, которая едва держалась на поверхности воды. Айнур нырнул в озеро и вытащил утопающую на берег. Ей оказали первую помощь и передали ее медикам. Как оказалось, она бросилась в воду, чтобы спасти мужа, но не смогла ему помочь. В результате едва сама не пошла на дно.

За проявленное мужество почетные грамоты прапорщику Наилю Суфиярову и старшему сержанту Руслану Кульбаеву вручил заместитель начальника регионального МЧС полковник внутренней службы Федор Егошин. В конце февраля они вынесли из горящего дома по улице Литерный тупик в Уфе 80-летнюю женщину. Возгорание заметили, когда в пять утра патрулировали дворы. Спящую старушку в объятом огнем трехквартирном доме росгвардейцы разбудили, помогли одеться, собрали необходимые вещи и документы и эвакуировали ее через окно горящего дома. Пожар обошелся без жертв.

«Действуя решительно и самоотверженно, эти ребята показывают пример добросовестного несения службы. Именно таким и должен быть настоящий росгвардеец», — подчеркнул врио начальника Управления Росгвардии по республике полковник Владимир Чернов.