Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.85 ↓

EUR 75.40 ↑

20 апреля Пятница

Уфа   °

В Уфе наградили росгвардейцев за спасение людей из огня и воды

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе заслуженные награды вручили бойцам групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которые спасли людей, рискуя своими жизнями.

Приказом Директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ награжден медалью «За спасение» сотрудник вневедомственной охраны, старший сержант Айнур Халиуллин. В июле прошлого года на берегу озера Ик-куль они с напарником заметили девушку, которая едва держалась на поверхности воды. Айнур нырнул в озеро и вытащил утопающую на берег. Ей оказали первую помощь и передали ее медикам. Как оказалось, она бросилась в воду, чтобы спасти мужа, но не смогла ему помочь. В результате едва сама не пошла на дно.

За проявленное мужество почетные грамоты прапорщику Наилю Суфиярову и старшему сержанту Руслану Кульбаеву вручил заместитель начальника регионального МЧС полковник внутренней службы Федор Егошин. В конце февраля они вынесли из горящего дома по улице Литерный тупик в Уфе 80-летнюю женщину. Возгорание заметили, когда в пять утра патрулировали дворы. Спящую старушку в объятом огнем трехквартирном доме росгвардейцы разбудили, помогли одеться, собрали необходимые вещи и документы и эвакуировали ее через окно горящего дома. Пожар обошелся без жертв.

«Действуя решительно и самоотверженно, эти ребята показывают пример добросовестного несения службы. Именно таким и должен быть настоящий росгвардеец», — подчеркнул врио начальника Управления Росгвардии по республике полковник Владимир Чернов.

Теги: Росгвардия, спасение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец возвращается домой
Пострадавший в Доминикане 25-летний уфимец Алексей Денисов вместе с другом возвращается домой. Как сообщалось ранее, неудачный прыжок в море обернулся д
В Уфе квартиру, в которой проживали 16 кошек, обработали от насекомых и грызунов
В Уфе судебные приставы исполнили вторую часть решения суда о приведении в порядок квартиры по улице Цюрупы, хозяйки которой приютили 16 кошек, но не со
Текстовая онлайн-трансляция разговора с Главой РБ Рустэмом Хамитовым
19 апреля в 19.00 по уфимскому времени стартовал «Разговор с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым». Это «прямая линия», которую руководител
Жители Башкирии поинтересовались у Рустэма Хамитова, почему стоимость отдыха в санаториях республики такая высокая
Во время прямого эфира «Разговор с Главой Башкортостана Рустэмом Хамитовым» жительница Башкирии подчеркнула высокую стоимость отдыха в санаториях респуб
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть