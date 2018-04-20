В Башкирии проходит конкурс профмастерства среди ссузов Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии проходит конкурс профмастерства среди ссузов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Башкортостане всё большее внимание уделяется подготовке рабочих профессий. Этому во многом способствуют конкурсы профессионального мастерства.

Накануне такой конкурс стартовал в Туймазинском районе. Площадкой для его проведения стал городской индустриальный колледж. Основной целью конкурса является профориентационная работа с молодежью по повышению престижа рабочих профессий. Кроме молодежи Туймазинского района в конкурсе участвуют студенты учреждений профессионального образования западной зоны республики.

Полученные в процессе обучения в средних специальных учебных заведениях знания, умения и навыки студенты будут демонстрировать по таким профессиям, как сварщик, электромонтер и слесарь по ремонту автомобилей, специалист по технологии машиностроения, монтажу и обслуживанию промышленного обрудования.

По словам директора Туймазинского индустриального колледжа Ильвиры Насибуллиной, на сегодняшний день исключительно важно сориентировать молодежь на получение специальностей, позволяющих стать гарантированно востребованными на рынке труда, сообщили в администрации муниципалитета.