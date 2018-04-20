Данные системы мониторинга паводка в Башкирии стали доступными для пользователей интернета
Данные системы мониторинга паводка в Башкирии стали доступными для пользователей интернета Фото: ГКЧС РБ
Данные системы мониторинга паводка в Башкирии стали доступными для пользователей интернета Фото: ГКЧС РБ
УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Госкомитет республики по ЧС запустил общедоступный портал с данными системы мониторинга паводковой обстановки. Для нее было разработано специальное программное обеспечение, отметили в ведомстве. Сейчас на реках установлено 14 автоматических постов-датчиков мониторинга уровня воды, оснащенных видеокамерами. Информацию из этих мест могут получить все пользователи интернета.