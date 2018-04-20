В Уфе «лидер» по угонам машин - микрорайон Сипайлово Фото: 1gai.ru В Уфе «лидер» по угонам машин - микрорайон Сипайлово Фото: 1gai.ru

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Уфимская автоинспекция отмечает рост числа угонов автомобилей. За три месяца с начала года похищено 56 транспортных средств. 48 из них уже удалось вернуть, остальные в розыске. «Лидером» угонов является микрорайон Сипайлово, где пропало 11 машин. Также популярные у автоворов территории — проспект Октября, улицы Российская, Блюхера, Менделеева, Летчиков, Зорге, Набережная, Янаби, Мушникова.

Как правило, машины «уводят» из дворов по ночам: у автоворов имеется большой запас времени, свидетелей нет, владелец узнает о пропаже только на следующее утро, когда шансы выйти на след преступников минимальны.

«Несмотря на все достижения современной техники, наиболее надежный вариант — не оставлять автомобиль на неохраняемых парковках, стоянках, а тем более во дворе. Маркировка стекол и кузова автомобиля также поможет снизить риск угона. Ключи и брелок сигнализации лучше носите раздельно», — посоветовали в ОГИБДД УМВД по Уфе.