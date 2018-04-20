Башкирия в федеральных СМИ: спасительные взрывы, что сдерживает исламский банкинг и как отобрать очки у «Локомотива» Фото: "Известия" Башкирия в федеральных СМИ: спасительные взрывы, что сдерживает исламский банкинг и как отобрать очки у «Локомотива» Фото: "Известия"

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

Религиозный подтекст в названии сдерживает развитие исламского банкинга в России, считает эксперт. Пилотный проект в этой сфере запускается в Башкирии. При этом в Турции нашли название для этого механизма, уйдя от религиозного подтекста.

Как банкинг назовешь... По информации ТАСС, «развитие исламского банкинга сдерживается в России, в том числе из-за религиозного подтекста в названии этого механизма, без слова "исламский" внедрение пройдет быстрее и успешнее, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета банковской ассоциации "Россия" Анатолий Аксаков». «Я думаю, что главное, это психология — и наша, и регулятора, поскольку религиозный подтекст накладывает свой отпечаток. И в законодательстве мы говорим: надо уйти от слова "исламский банкинг". "Альтернативные финансовые инструменты", — как-то так говорить. Не надо это все переводить в плоскость религии, надо переводить в плоскость работы любых инструментов, которые приемлемы для граждан и юридических лиц», — сказал Аксаков ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума в четверг. Он привел в пример опыт Турции, где нашли название для механизма, уйдя от религиозного подтекста.

Собеседник отметил, что российское законодательство позволяет использовать механизмы исламского банкинга с «точечными» корректировками. «Сейчас запускают пилотные проекты в этой сфере, в частности, в Татарстане и Башкирии, где значительная часть населения — мусульмане», — говорится в сообщении.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама — запрещены ссудные проценты и финансовые спекуляции, запрещено заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают деньги под проценты. Организации напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые они вкладывают средства, привлекая деньги физических лиц, пояснили в агентстве.

«Уроки ЧП», так называется статья в «Российской газете», в которой рассказывается, что «вчера школа №1 города Стерлитамак заработала в привычном режиме: педагоги и ученики вернулись к школьному расписанию». Пришел на уроки почти в полном составе и класс, ставший свидетелем ЧП. «18 апреля ребята точно запомнят надолго, ведь на их глазах одноклассник порезал двух девочек и учителя, а потом еще и устроил поджог, а также ранил самого себя. К счастью, раны всех четверых, включая зачинщика, оказались несмертельными», — пишет издание, уточнив, что «совершившего нападение подростка уже допросили следователи, в ближайшее время будет решен вопрос о применении меры пресечения к нему». При этом в управлении образования Стерлитамака газете пояснили, что у мальчика были проблемы с психикой. «Он учился в коррекционном классе для детей с задержкой развития, состоял на учете. В данный момент у него наблюдалось обострение», — пояснили в ведомстве. Самое интересное, что парень не скрывал, что готовит покушение на школу. Писал об этом в соцсетях, но почему-то никто не воспринял эти сигналы всерьез, отмечают в издании.

Ранее газета сообщила, что пострадавшим во время ЧП в стерлитамакской школе власти Башкирии выплатят по 300 тысяч рублей, а пострадавшую учительницу наградят.

Также в Совете Федерации будет создана площадка для проработки всего комплекса проблем насилия в российских школах. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Как рассказала Гумерова «Парламентской газете», парламентарии уже имеют наработки по вопросу распространения идей насилия среди школьников. По данным сенатора, с 2017 года в России произошло уже 15 инцидентов, подобных случившемуся в среду в Башкирии. «Здесь недостаточно совершенствовать законодательство, нужно разработать механизм, алгоритм действий», — считает сенатор от Башкортостана.

Спасительные взрывы. Саперы ЦВО защитили от ледохода железнодорожный мост в Башкирии, сообщают «Известия». Для этого военные подорвали более 1 тыс. м льда местной реки, поясняет издание и предлагает посмотреть видео взрывов. «Чтобы добраться до этих мест, пришлось совершить 200-километровый марш. Проделанная работа поможет спасти дома и хозяйства десятков людей», — отмечается в сообщении.

Отобрать очки у «Локомотива». Генеральный директор «Уфы» в интервью «Известиям» рассказал о матче с лидером чемпионата России, решающем отрезке сезона и будущем Сергея Семака. В издании отмечается, что Футбольный клуб «Уфа» проводит один из самых успешных сезонов в своей истории. За четыре тура до финиша чемпионата России команда под руководством Сергея Семака расположилась на шестом месте в турнирной таблице. Сейчас перед клубом стоит задача сохранить свои позиции. В предстоящем туре «Уфа» встретится с лидером РФПЛ — столичным «Локомотивом». В преддверии важнейшей игры «Известия» поинтересовались у Шамиля Газизова, какие ожидания от заключительного отрезка сезона.

«Пока рано что-то говорить. Наш ближайший матч — с лидером чемпионата и без пяти минут чемпионом страны «Локомотивом». Нас ждет очень сложная игра и надо пройти сначала этот этап. Мы договорились так, что ближайший матч — самый важный. Как будто у нас впереди не четыре игры, а одна, и мы пока думаем только о ней. В каждом матче может произойти всё, что угодно. Понятно, что «Локомотив» — безоговорочный фаворит предстоящей встречи, но наша задача — отобрать у них очки», — сказал гендиректор «Уфы».

Отвечая на вопрос о возможном уходе наставника «Уфы» Сергея Семака, Газизов отметил, что «если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим. Мы уже об этом договорились. Идеология «Уфы» заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу».