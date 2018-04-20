УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов проявил открытость к вопросам молодежи, считает депутат Госсобрания РБ, председатель Молодежной общественной палаты при Госсобрании Тагир Гизатуллин.

«Мы видим, что большое внимание уделяется общественному мнению, что ставится залогом преобразований. Глава республики не оставил без внимания самые трудные и злободневные вопросы. Уверен, что такое общение повышает качество работы на всех уровнях власти, — сказал молодой парламентарий. — Отвечая на вопрос иностранного студента, глава региона показал не только свою заинтересованность в развитии будущего поколения, но и проявил уважение к культуре многонационального состава обучающихся и проживающих в регионе граждан».

По мнению Тагира Гизатуллина, новшеством прямой линии стала трансляция в социальных сетях в режиме прямого эфира.

«Это один из главных каналов донесения информации до молодежи. Важность такого общения с обществом безусловна, данный формат позволяет напрямую услышать мнение высшего должностного лица региона по самому широкому спектру вопросов», — пояснил депутат.