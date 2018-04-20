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Башкирия занимает второе место в ПФО по использованию госуслуг в электронном виде

ПОЛИТИКА

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии выяснили, сколько граждан пользуются госуслугами в электронном виде. В 2017 году значение целевого показателя в Башкортостане составило 78,1 %, что на 18,1 % превышает установленный в 2017 году ориентир по стране. По итогам 2017 года в указанном рейтинге республика занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место по стране.

Эти данные привел председатель Госкомитета РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Расул Таипов на заседании республиканской Комиссии по проведению административной реформы под председательством вице-премьера Илшата Тажитдинова.

Самые популярные услуги, востребованные жителями республики, – это запись в детские сады и в школы, выдача разрешений на строительство, перевод жилого помещения в нежилое, перепланировка жилого помещения, учет нуждающихся в жилых помещениях.

О ходе типизации и унификации предоставления муниципальных услуг в Республике Башкортостан доложил заместитель Руководителя Аппарата Правительства РБ Александр Фролов. Дело в том, что различия на местах в наименованиях, порядках, процедурах и сроках предоставления, по сути, однотипных услуг порождают определенные проблемы для физических и юридических лиц, пояснили в пресс-службе регионального правительства. Поэтому работу необходимо завершить в кратчайшие сроки.

Теги: госуслуги
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