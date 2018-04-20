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20 апреля Пятница

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В Башкирии эксперты ОНФ выявили 13 новых свалок

ОБЩЕСТВО

В Башкирии эксперты ОНФ выявили 13 новых свалок Фото: Олег Яровиков

В Башкирии эксперты ОНФ выявили 13 новых свалок Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан провели повторный рейд по незаконным свалкам Уфимского района и Демского района Уфы, которые были обозначены на kartasvalok.ru. По данным объектам общественниками были направлены обращения в местные администрации и контрольно- надзорные органы, но ответы на них не получены.

«В Демском районе Уфы из двух свалок оказалась ликвидирована только одна, — рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков. – На выезде из Демы мы еще выявили большой «серый» полигон со строительными и жидкими отходами, там же мы обнаружили место слива отработанного моторного масла, что категорически недопустимо. В лесополосе рядом с трассой М-5 мы стали свидетелями того, как транспорт с логотипом компании, занимающей вывозом отходов, выгружает строительный мусор. Конечно, для нас это стало поводом для обращения в правоохранительные органы».

В селе Чесноковка после обращения активистов Общероссийского народного фронта незаконная свалка была ликвидирована, но на нее месте появилась новая. Общественники отметили, что контейнерные площадки в населенном пункте завалены отходами.

«Скорее всего это результат несвоевременного вывоза мусора, — считает Шафиков. – Но, вполне возможно, что фактическое образование отходов в этом селе не соответствует нормативам накопления, которые прописаны в договорах, или количество договоров на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов гораздо меньше, чем домохозяйств. Здесь, конечно, необходима просветительская работа с населением».

В ходе рейда активисты Народного фронта дополнительно выявили 13 незаконных свалок. По ним всем будут направлены обращения в администрации муниципалитетов и контрольно- надзорные ведомства с рекомендацией взять на контроль ситуацию с проблемными объектами и принять меры по их ликвидации.

Теги: ОНФ, свалки
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