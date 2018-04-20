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Прокуратура Уфы обнаружила более 180 сайтов с запрещенной в России информацией

ОБЩЕСТВО

Прокуратура Уфы обнаружила более 180 сайтов с запрещенной в России информацией Фото: автор

Прокуратура Уфы обнаружила более 180 сайтов с запрещенной в России информацией Фото: автор

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Прокуратура Уфы выявила более 180 сайтов с запрещенной в России информацией. По данным надзорного ведомства, на 38 интернет-порталах круглосуточно продавался алкоголь, на 34 сайтах была размещена реклама интимных услуг, еще на девяти – опубликованы сведения о способах изготовления взрывчатки, на трех – указывались варианты остановки счетчиков электроэнергии. Кроме того, 24 сайта предлагали услуги по продаже медицинских книжек, на трех порталах содержалась информация о реализации контрафактных товаров, на одном сайте продавались полисы ОСАГО, еще на 25 порталах размещалась информация о продаже документов об образовании.

По закону запрещается распространение информации о нарушениях, за которые предусмотрена административная и уголовная ответственность. Прокуратура города направила в суд 124 заявления о признании данных материалов запрещенными к распространению и ограничении доступа к сайтам.

Управление Роскомнадзора уже ограничило доступ к 100 интернет-страницам. Прокуратура продолжит работу в данном направлении.

Теги: прокуратура, сайты, информация
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