Телеканал «Вся Уфа» получил спецприз фестиваля «Герой нашего времени» Фото: телеканал «Вся Уфа» Телеканал «Вся Уфа» получил спецприз фестиваля «Герой нашего времени» Фото: телеканал «Вся Уфа»

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Телеканал «Вся Уфа» получил специальный приз жюри фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Сегодня в Атриуме Тульского кремля состоялась церемония награждения победителей конкурса «Современник на экране». В номинации «Рука помощи» спецприз получил сюжет «Банк ограниченных возможностей» телеканала «Вся Уфа».

«Закончился фестиваль «Герой нашего времени — 2018», который организован Национальной Ассоциацией Телерадиовещателей. Мы взяли специальный приз в номинации «Рука помощи». Для нас это очень ценная награда, потому что было представлено 138 работ. Основные призы ушли нашим большим друзьям и коллегам – ГТРК. Большим, потому что они есть практически во всех городах нашей любимой страны. И первыми, кто из муниципальных региональных телеканалов получил спецприз – это были мы, телеканал «Вся Уфа». Потому что Уфа – любимый город», - прокомментировала руководитель пиар-службы телеканала Елена Макарова.

Всего на конкурс поступило 138 заявок по шести номинациям: «Открытие» — 21, «Профессия как призвание» — 34, «Эхо памяти» — 24, «Рука помощи» — 20, «Вдохновение» — 28, «Цена жизни» — 11. Свои творческие работы на суд жюри представили федеральные и региональные телекомпании и продакшн-студии из многих городов страны, в том числе из Уфы.