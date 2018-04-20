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20 апреля Пятница

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Дождливо и тепло: погода в Башкирии на пятницу

ОБЩЕСТВО

Дождливо и тепло: погода в Башкирии на пятницу Фото: Олег Яровиков

Дождливо и тепло: погода в Башкирии на пятницу Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В пятницу, 20 апреля, в Башкирии ожидается облачная погода. Местами по республике пройдет дождь, возможно усиление ветра до 9-14 м/с, в порывах до 17 м/с. Днем температура воздуха по юго-востоку республики прогреется до +16 градусов. В других районах будет тоже тепло: +6, +11. Ночью столбики термометров покажут +2, +7. На автодорогах прогнозируется ухудшение видимости в дожде до 1-2 км, сообщает МЧС по РБ, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.

Теги: погода
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