Дождливо и тепло: погода в Башкирии на пятницу
Дождливо и тепло: погода в Башкирии на пятницу Фото: Олег Яровиков
Дождливо и тепло: погода в Башкирии на пятницу Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В пятницу, 20 апреля, в Башкирии ожидается облачная погода. Местами по республике пройдет дождь, возможно усиление ветра до 9-14 м/с, в порывах до 17 м/с. Днем температура воздуха по юго-востоку республики прогреется до +16 градусов. В других районах будет тоже тепло: +6, +11. Ночью столбики термометров покажут +2, +7. На автодорогах прогнозируется ухудшение видимости в дожде до 1-2 км, сообщает МЧС по РБ, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.