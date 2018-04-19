Недействующий производственный корпус Стерлитамакского нефтехимического завода демонтируется под будущие инвестпроекты Фото: сайт СНХЗ Недействующий производственный корпус Стерлитамакского нефтехимического завода демонтируется под будущие инвестпроекты Фото: сайт СНХЗ

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На промышленной площадке акционерного общества «Стерлитамакский нефтехимический завод» производится демонтаж выведенного из эксплуатации многоэтажного здания постройки 1960-1970 годов. Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе ООО «УК ТАУ НефтеХим».

По словам начальника Управления ремонта и капитального строительства ООО «УК ТАУ НефтеХим» Артура Асадуллина, до 2002 года в демонтируемом здании размещалось одно из отделений производства латекса, и выпускался стабилизатор ВС-1. Первое, из-за своей энергоемкости, было закрыто, а производство стабилизатора — переведено в одно из действующих подразделений. С тех пор здание стояло законсервированным, но из-за начавшегося процесса разрушения было принято решение о его сносе.

Работы ведутся в рамках реализации программы развития компании — площади освобождаются под будущие инвестиционные проекты.

«Сейчас рассматривается возможность наращения мощностей производства абсорбента олигомеризата и строительства на высвобождаемом месте новой установки по выпуску метил-трет-бутилового эфира, используемого в качестве высокооктанового компонента для получения неэтилированных экологически чистых бензинов, а также строительства установки экстрактивной ректификации бутадиена», — пояснили на предприятии.

Демонтаж недействующего производственного корпуса осуществлялся поэтапно на протяжении трех месяцев. Сначала здание освободили от оборудования, затем приступили к разрушению конструкции силами подрядной организацией ООО «Архитектурные системы». Заключительным этапом станет уборка строительного мусора. Все работы проводятся в дневное время, с соблюдением необходимых мер по обеспечению безопасности работников нефтехимического предприятия, без угрозы разрушения коммуникаций и близлежащих объектов.

Как информировало агентство «Башинформ», 18 апреля в 20.05 произошло частичное обрушение здания на территории промышленной зоны в городе Стерлитамаке. На место были направлены силы и средства городского пожарно-спасательного гарнизона — девять единиц техники и 23 человека личного состава.