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В Башкирии чемпион мира по зимнему полиатлону принимает участие в предварительном голосовании

ПОЛИТИКА

В Башкирии чемпион мира по зимнему полиатлону принимает участие в предварительном голосовании Фото: пресс-служба Единой России

В Башкирии чемпион мира по зимнему полиатлону принимает участие в предварительном голосовании Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Молодой депутат Уфимского района, чемпион мира по зимнему полиатлону Артур Кабиров стал участником предварительного голосования «Единой России». Депутат уверен, что опыт, полученный на муниципальном уровне, позволяет ему претендовать на место в Госсобрании Башкортостана, сообщили в региональном отделении партии.

«У меня есть уже наработанный опыт, который хочется реализовать на республиканском уровне. Прежде чем стать участником предварительного голосования, пообщался с населением, заручился их поддержкой. Уверен, что жители нашей республики могут смело голосовать за молодых людей, потому что мы все под присмотром опытных наставников. Возможность перенять знания от старших товарищей нам дает новый проект «Единой России» «ПолитСтартап». Сегодня уже нет неграмотной молодежи. Мы знаем, как реализовать свои идеи, заручившись образовательной поддержкой партии», — говорит Артур.

В свои 26 лет Артур Кабиров многого достиг в области спорта. Уже в возрасте девяти лет он стал победителем спортивных состязаний на призы Президента Башкортостана. В 17 лет становится лауреатом премии «Лучший спортсмен 2010 года Республики Башкортостан». Чемпион мира по зимнему полиатлону (2012, Эстония). Артур Кабиров выступает организатором лыжных гонок «Авдонская двадцатка» памяти заслуженного работника народного образования Республики Башкортостан Роберта Мхитаряна.

В рамках своей депутатской деятельности Артур Кабиров успел организовать множество мероприятий, в число которых входит проведение опроса жителей села Юматово с целью выявления проблем по жилищно-коммунальному хозяйству. Он также инициировал создание молодежного совета в Уфимском районе, разработал проект по осуществлению экологического контроля в селе Авдон.

Теперь Артуру предстоит участие в дебатах в рамках предварительного голосования. Он выступит 26 апреля в Чишминском районе.

Теги: праймериз, дебаты
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