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19 апреля Четверг

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ГИБДД Башкирии с 20 апреля начинает массовые проверки водителей

ОБЩЕСТВО

ГИБДД Башкирии с 20 апреля начинает массовые проверки водителей Фото: ГИБДД по РБ

ГИБДД Башкирии с 20 апреля начинает массовые проверки водителей Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

С 20 апреля ГИБДД Башкирии начинает массовые проверки водителей. Рейды автоинспекторов организованы с целью пресечения нарушений ПДД в транспортном потоке. Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и иных видов правонарушений.

По информации пресс-службы ведомства, большинство жителей республики с пониманием относятся к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Это требуется для поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности движения.

Теги: ГИБДД по РБ, рейды
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