ГИБДД Башкирии с 20 апреля начинает массовые проверки водителей
ГИБДД Башкирии с 20 апреля начинает массовые проверки водителей Фото: ГИБДД по РБ
ГИБДД Башкирии с 20 апреля начинает массовые проверки водителей Фото: ГИБДД по РБ
УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
С 20 апреля ГИБДД Башкирии начинает массовые проверки водителей. Рейды автоинспекторов организованы с целью пресечения нарушений ПДД в транспортном потоке. Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и иных видов правонарушений.
По информации пресс-службы ведомства, большинство жителей республики с пониманием относятся к повышенному вниманию со стороны сотрудников Госавтоинспекции. Это требуется для поддержания порядка на автодорогах и обеспечения безопасности движения.