В Башкирии детский правозащитник и БАГСУ будут сотрудничать в сфере правового просвещения несовершеннолетних Фото: пресс-служба БАГСУ В Башкирии детский правозащитник и БАГСУ будут сотрудничать в сфере правового просвещения несовершеннолетних Фото: пресс-служба БАГСУ

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова и ректор Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ Ильгиз Кызыргулов подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает проведение совместных мероприятий, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних, родителей, специалистов, работающих с детьми.

В рамках Соглашения также студенты-юристы, работающие в юридической клинике БАГСУ, будут оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам защиты прав детей и семьи. В свою очередь, детский омбудсмен окажет содействие в проведении учебных и производственных практик в целях профориентации студентов и слушателей академии.

Проект, инициированный Уполномоченным по правам ребенка в РБ, реализуется с 2013 года. За это время его поддержали преподаватели и студенты БГПУ им М. Акмуллы, Института права БашГУ, Уфимского юридического института МВД РФ, Башкирского института социальных технологий. Ежегодно волонтерами проекта проводится более 1000 уроков права в образовательных учреждениях республики.

Милана Скоробогатова выразила уверенность в том, что заключение нынешнего Соглашения о взаимодействии значительно расширит географию проекта, даст возможность студентам-волонтерам — будущим юристам закрепить теоретические знания на практике, оказать реальную помощь детям и родителям.

Ильгиз Кызыргулов отметил, что БАГСУ и аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РБ связывают давние отношения в части правового просвещения школьников региона.

«Наши студенты, проходящие практику в юридической клинике при академии, посещают школы Уфы, районов республики и проводят уроки правовой грамотности для старшеклассников и их родителей. Подписание Соглашения лишь укрепляет эти сложившиеся взаимоотношения. Надеемся, что деятельность студентов по волонтерскому движению, связанная с правовым просвещением, будет развиваться и принесет будущим юристам большой практический опыт. Аппарат со своей стороны будет помогать нам методическими рекомендациями по проведению таких мероприятий, студенты же, обладая новыми знаниями, будут более качественно проводить эти мероприятия с населением», — выразил свое мнение ректор БАГСУ.