Состояние пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке остается стабильным - Минздрав Башкирии Фото: Розалия Валеева Состояние пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке остается стабильным - Минздрав Башкирии Фото: Розалия Валеева

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке. «На 10 часов 19 апреля состояние всех пострадавших в ЧП в Стерлитамаке стабильное, оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой», — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь ведомства Светлана Кускарбекова.

По ее словам, все пострадавшие в сознании, находятся под постоянным наблюдением врачей. Для оказания им психологической помощи организовано дежурство психологов.

После нападения на стерлитамакскую школу в больнице оказались четыре человека: две ученицы, учительница информатики и сам нападавший. Местных врачей консультируют их коллеги из Республиканской детской клинической больницы. Еще вчера бригада специалистов из Уфы выехала на место ЧП. Также проведена консультация специалистами профильной федеральной детской больницы для согласования последующего лечения пострадавших.

Накануне Следственный комитет по Башкортостану задержал несовершеннолетнего подозреваемого в совершении преступления по статье «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», проинформировали в пресс-службе следственного управления СКР по РБ. Школьника задержали в больнице, где ему продолжают оказывать медпомощь. Задержанный с разрешения врачей допрашивается следователями.