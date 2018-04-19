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19 апреля Четверг

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Руководство Башкирии примет участие в Петербургском экономическом форуме

ПОЛИТИКА

Руководство Башкирии примет участие в Петербургском экономическом форуме Фото: ИА «Башинформ»

Руководство Башкирии примет участие в Петербургском экономическом форуме Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Санкт-Петербурге 24-26 мая пройдет XXII международный экономический форум. По распоряжению главы республики его администрация и Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям готовят программу визита башкирской делегации, которую возглавит Рустэм Хамитов. В состав делегации также вошли премьер-министр правительства Башкортостана Рустэм Марданов, руководители и представители ведомств, ответственных за экономическое развитие региона.

Теги: экономический форум, Санкт-Петербург, делегация
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