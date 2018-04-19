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19 апреля Четверг

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Имя погибшего офицера из Башкирии увековечили на мемориальной доске в Грозном

ОБЩЕСТВО

Имя погибшего офицера из Башкирии увековечили на мемориальной доске в Грозном Фото: пресс-служба Росгвардии

Имя погибшего офицера из Башкирии увековечили на мемориальной доске в Грозном Фото: пресс-служба Росгвардии

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Мемориальную доску в память о погибших сотрудниках СОБРа открыли в городе Грозном (Чеченская Республика) у входа в православный храм Михаила Архангела. В мероприятии приняли участие ветераны и действующие сотрудники специальных подразделений Росгвардии.

На доску занесено 31 имя сотрудников подразделений СОБРа, павших смертью храбрых при выполнении служебного долга в ходе мартовских боев 1996 года в Грозном. В скорбный список попало и имя офицера башкирского СОБРа лейтенанта милиции Андрея Симахина.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, инициатива открытия мемориальной доски принадлежит Советам ветеранов СОБРа городов Перми, Челябинска и Уфы, поддержали идею местная администрация и Русская православная церковь.

БТР Андрея Симахина подорвался на замаскированной в луже противотанковой мине. Подбитая машина попала под обстрел боевиков, засевших в близлежащих домах. Спецназовцы, ведя бой, смогли вынести потерявшего ногу Симахина из-под обстрела. Но он скончался от полученного тяжелого ранения. Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, лейтенант милиции Андрей Симахин награжден орденом Мужества (посмертно).

«Мы чтим память погибших сослуживцев, активно поддерживаем их семьи. Обелиск, посвященный погибшим сотрудникам, установлен и в родном для них городе Уфе, в городском сквере заложена Аллея памяти с именными соснами. Это не только память о коллегах, но и опыт, оплаченный их кровью, который может сохранить жизнь любому из нас», — сказал по поводу открытия мемориальной доски в Грозном начальник Управления Росгвардии по РБ генерал-майор полиции Вячеслав Андреев.

Теги: память, Росгвардия
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