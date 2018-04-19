Сотни домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Сотни домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Олег Яровиков
Сотни домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Олег Яровиков
УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график отключения воды в домах на следующей неделе для проведения ремонтных работ.
24 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы с 10 до 19 часов будет отключена холодная вода на ул. Кольцевая, 20, 24, и ул. Первомайская, 11.
В Калининском районе с 10 утра 24 апреля до 9 часов 25 апреля без холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:
Дорогино: ул. Центральная, 1-32;
Дорогино: ул. Инициативная, 3-36;
Дорогино: ул. Садовая, 1-35;
Дорогино: ул. Шоссейная, 1-7;
Дорогино: ул. Новая, 1-10;
Дорогино: ул. Дружбы, 1-10;
Дорогино: ул. Солнечная, 1-27;
Дорогино: ул. Зеленая, 1-20;
Дорогино: ул. Озерная, 1-13;
Кириллово: ул. Центральная, 1-137;
Кириллово: ул. Новоселов, 1-11;
Кириллово: ул. Новая, 1-16;
Кириллово: ул. Лесная, 26-48;
Кириллово: ул. Зеленая, 1-14, 59, 61, 63, 68, 70;
Кириллово: ул. Луговая, 1-8, 64, 67;
Кириллово: ул. Озерная, 3, 5, 9, 9/1.
Новое Дорогино: ул. Парковая, Надежды, Янтарная, Дубравная, Пикунова, Счастья, Звездная, Лазурная, Восточная, Радужная, Малая, Лесопарковая.
В Советском районе 24 апреля с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на ул. К. Маркса, 65, 67.
В Кировском районе 24 апреля с 10 до 17 часов отключат холодную воду на Мубарякова, 11/3.
26 апреля в Кировском районе с 10 до 20 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:
ул. Чернышевского, 165, 175, 175а, 175б, 186, 186г, 186д, 188, 196, 196а, 198, 198а;
ул. Крестьянская, 49, 49а, 51а, 51.
ул. Чапаева, 28, 28а, 30, 41;
ул. Красноярская, 54, 56, 58;
ул. Айская, 3, 3б, 5, 5б, 17, 19, 19д, 21, 21а;
ул. Мичурина, 23а, 23б, 24, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 37;
28 апреля в Советском районе с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на бульваре Ибрагимова, 32.