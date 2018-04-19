Сотни домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Олег Яровиков Сотни домов Уфы на следующей неделе останутся без воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило график отключения воды в домах на следующей неделе для проведения ремонтных работ.

24 апреля в Орджоникидзевском районе Уфы с 10 до 19 часов будет отключена холодная вода на ул. Кольцевая, 20, 24, и ул. Первомайская, 11.

В Калининском районе с 10 утра 24 апреля до 9 часов 25 апреля без холодной воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

Дорогино: ул. Центральная, 1-32;

Дорогино: ул. Инициативная, 3-36;

Дорогино: ул. Садовая, 1-35;

Дорогино: ул. Шоссейная, 1-7;

Дорогино: ул. Новая, 1-10;

Дорогино: ул. Дружбы, 1-10;

Дорогино: ул. Солнечная, 1-27;

Дорогино: ул. Зеленая, 1-20;

Дорогино: ул. Озерная, 1-13;

Кириллово: ул. Центральная, 1-137;

Кириллово: ул. Новоселов, 1-11;

Кириллово: ул. Новая, 1-16;

Кириллово: ул. Лесная, 26-48;

Кириллово: ул. Зеленая, 1-14, 59, 61, 63, 68, 70;

Кириллово: ул. Луговая, 1-8, 64, 67;

Кириллово: ул. Озерная, 3, 5, 9, 9/1.

Новое Дорогино: ул. Парковая, Надежды, Янтарная, Дубравная, Пикунова, Счастья, Звездная, Лазурная, Восточная, Радужная, Малая, Лесопарковая.

В Советском районе 24 апреля с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на ул. К. Маркса, 65, 67.

В Кировском районе 24 апреля с 10 до 17 часов отключат холодную воду на Мубарякова, 11/3.

26 апреля в Кировском районе с 10 до 20 часов подачу холодной воды приостановят по следующим адресам:

ул. Чернышевского, 165, 175, 175а, 175б, 186, 186г, 186д, 188, 196, 196а, 198, 198а;

ул. Крестьянская, 49, 49а, 51а, 51.

ул. Чапаева, 28, 28а, 30, 41;

ул. Красноярская, 54, 56, 58;

ул. Айская, 3, 3б, 5, 5б, 17, 19, 19д, 21, 21а;

ул. Мичурина, 23а, 23б, 24, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 37;

28 апреля в Советском районе с 10.30 до 20.30 холодную воду отключат на бульваре Ибрагимова, 32.