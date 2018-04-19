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19 апреля Четверг

Уфа   °

В Уфе квартиру, в которой проживали 16 кошек, обработали от насекомых и грызунов

ОБЩЕСТВО

В Уфе квартиру, в которой проживали 16 кошек, обработали от насекомых и грызунов Фото: УФССП по РБ

В Уфе квартиру, в которой проживали 16 кошек, обработали от насекомых и грызунов Фото: УФССП по РБ

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе судебные приставы исполнили вторую часть решения суда о приведении в порядок квартиры по улице Цюрупы, хозяйки которой приютили 16 кошек, но не соблюдали санитарный режим. Кроме того, женщины несли домой всяческий хлам, выбрасываемый людьми на свалки. Соседи, опасаясь за эпидемиологическое состояние дома, обратились в правоохранительные органы.

Ранее приставы временно перевели питомцев в зоогостиницу, устроив им осмотр у ветеринара, а из квартиры вывезли грузовик мусора. В этот раз они привели с собой сотрудницу клининговой службы, которая провела обработку жилья от насекомых и грызунов. Счет за проведение работ выставят хозяевам жилья.

Теги: судебные приставы, санобработка, кошки
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