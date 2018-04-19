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19 апреля Четверг

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В Уфе садоводы организовали самовольную перевозку пассажиров через паромную переправу

ОБЩЕСТВО

В Уфе садоводы организовали самовольную перевозку пассажиров через паромную переправу Фото: пресс-служба МЧС

В Уфе садоводы организовали самовольную перевозку пассажиров через паромную переправу Фото: пресс-служба МЧС

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе садоводы организовали самовольную перевозку пассажиров через паромную переправу в Калининском районе по адресу: ул. Транспортная, 26/2. Местные жители самостоятельно на своих плавсредствах переправляются к участкам и переправляют всех желающих, не соблюдая требований безопасности, и тем самым подвергая опасности себя и других людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.

В ведомстве предупреждают, что плавсредства, предназначенные для перевозки пассажиров, должны быть укомплектованы имуществом согласно нормам и спасательными средствами по числу пассажиров. Для обеспечения безопасности людей на переправе выставляется ведомственный спасательный пост, укомплектованный спасателями и плавсредствами, разрабатываются требования безопасности, которые доводятся до населения.

«Уважаемые садоводы, берегите себя и своих близких. Паромные переправы на реках Уфа и Белая начнут работать с открытием навигационного сезона 2018 года», — обратились спасатели к уфимцам.

Теги: МЧС по РБ, паромная переправа
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