Жители Башкирии могут задать представителям власти вопросы онлайн Фото: «Общественная электрогазета» Жители Башкирии могут задать представителям власти вопросы онлайн Фото: «Общественная электрогазета»

УФА, 19 апр 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии «Общественная электрогазета» запускает серию онлайн-конференций с представителями государственной власти РБ. Это «новый старый» проект интернет-издания. В 2011-2013 годах «Электрогазета» провела более 60 онлайн-конференций. Первым спикером онлайн-конференций в «Электрогазете» тогда выступил глава республики Рустэм Хамитов.

В этом году первым гостем онлайн-конференции станет начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин. Общение состоится во вторник, 24 апреля, с 15 часов.

Главе Обрнадзора РБ можно задать вопросы по процедуре проведения ОГЭ и ЕГЭ, лицензированию образовательной деятельности, по контрольно-надзорной деятельности в сфере образования, работе автошкол, поборах в детских садах и школах, изучению родных языков.

Чтобы задать вопрос, нужно заполнить соответствующую форму в разделе «Онлайн-конференция начальника Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Хажина А.В.». Для разбора конкретных случаев необходимо указать контакты для обратной связи. Редакция гарантирует неразглашение личных данных.

Видеотрансляция общения Айбулата Хажина с пользователями сайта будет проходить на главной странице издания. Запись выступления можно будет посмотреть и после окончания онлайн-конференции, в разделе «Архив онлайн-конференций».